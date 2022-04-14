Vali Çiçek: "Sultandağı turizm alanında yeni cazibe merkezi olacak" - Son Dakika
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Vali Çiçek: "Sultandağı turizm alanında yeni cazibe merkezi olacak"

14.04.2022 12:44
Vali Çiçek: "Sultandağı turizm alanında yeni cazibe merkezi olacak"

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gerçekleştirilen meydan projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gerçekleştirilen meydan projesi tüm hızıyla devam ediyor. Projenin tamamlanması ile çok sayıda Selçuklu döneminden kalma eser gün yüzüne çıkacak.

Gerçekleştirilen proje çalışmaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gökmen Çiçek, projenin adeta ilçenin çehresini değiştireceğini kaydetti. Projenin tamamlanması ile Sultandağı'nın Afyonkarahisar'ın turizm alanında yeni bir cazibe merkezi olacağını dile getiren Vali Çiçek, "Camisiyle, kervansarayıyla, hamamı ile tarihi çarşısı ile eşsiz bir hazine Sultandağı. Atalarımız Selçuklu'nun mirası çok yakında hanında bir bardak çay ve meydanında nefes almak için sizleri bekleyecek. Sultandağı, Selçuklu şehri hak ettiği yere geliyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: Sultandağı turizm alanında yeni cazibe merkezi olacak
Vali Çiçek: Sultandağı turizm alanında yeni cazibe merkezi olacak
Vali Çiçek: Sultandağı turizm alanında yeni cazibe merkezi olacak

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Karahisar, Selçuklu, Turizm, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çiçek: 'Sultandağı turizm alanında yeni cazibe merkezi olacak' - Son Dakika


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