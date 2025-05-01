Vali Çiftçi\'den 1 Mayıs Mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Emekle çalışıp, alın teriyle üretip ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm işçi ve emekçilerin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutlayan Vali Çiftçi, "Maddi ve manevi değer üreten, helal kazanç peşinde alın teri döken işçi ve emekçi kardeşlerimizin bu anlamlı gününü gönülden tebrik ediyorum.

Alın terini kutsal sayan bir medeniyetin evlatları olarak, emeğe ve emekçiye hakkını zamanında vermeyi şiar edinen bir milletiz. Üreten elleri, çalışkan yürekleriyle Türkiye'mizin büyümesine katkı sağlayan emekçi kardeşlerimiz, dayanışmanın ve kalkınmanın en güçlü teminatıdır. Devletimiz, işçi ve emekçilerimizin refahını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için kararlılıkla çalışmaktadır" dedi.

Emeği, bilgisi ve üretimiyle evlerine helal rızık götüren, iş gücüne katılarak insanlığa katkıda bulunan tüm işçi ve emekçilerin büyük bir saygıyı hak ettiğini anlatan Vali Çiftçi mesajında şunları kaydetti; "Bu doğrultuda emek ve alın teri temelinde daha müreffeh bir Türkiye inşa etmek için el birliğiyle çalışmalıyız. Toplumların huzuru, refahı ve gelişmesi; emekçilerin gösterdiği özveri ve fedakarlıkla daha iyi noktalara gelmektedir. Bu anlamlı günü emeğin kutsallığını ve birliğin gücünü hatırlamak için bir fırsat olarak görüyor; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizdeki işçi ve emekçilerimiz başta olmak üzere, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tekrar kutluyor; kendilerine ve aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyorum." - ERZURUM