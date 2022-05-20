Vali Çiftçi'den 35. kan bağışı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Çiftçi'den 35. kan bağışı

20.05.2022 13:33
Vali Çiftçi'den 35. kan bağışı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kızılay'a 35. kan bağışını yaptı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kızılay'a 35. kan bağışını yaptı.

Türk Kızılay'ı tarafından 35. kez kan bağışında bulunanlara verilen altın madalyayı almaya hak kazanan Vali Mustafa Çiftçi, sağlıklı tüm bireylere kan bağışı çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da, Kızılay Kan Bankası'na 35. bağışını gerçekleştirdiğini açıklayan Vali Çiftçi, "Daha önce 25. bağıştan sonra tarafıma tevdi edilen gümüş madalyanın ardından, şimdi de altın madalyaya hak kazanmış oldum. İhtiyacın arttığı, bağışların azaldığı şu dönemde herkesi kan bağışına davet ediyorum" dedi.

Ramazan ayı sürecinde kan bağışı stoklarının azaldığına dikkat çeken Vali Çiftçi, "Günlük kan ihtiyacı 60-70 ünite civarında iken, bağışlar 20 ünite seviyelerine düşmüş. Bir gün bizim de Kızılay'dan taze kana ihtiyacımız olabileceğini düşünerek kan bağışında bulunalım. Sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. "Bir Ünite Kan Bir Can" demektir. Kan ver, can ver" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Vali Çiftçi'den 35. kan bağışı
Vali Çiftçi'den 35. kan bağışı
Vali Çiftçi'den 35. kan bağışı

YORUMLAR
500
Pamukkale Belediyesi'nin Kızılay'a desteği sürüyor Pamukkale Belediyesi'nin Kızılay'a desteği sürüyor
Kaynak: İHA

Kan Bağışı, Kızılay, Çiftçi, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiftçi'den 35. kan bağışı - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Kürtçe müzik yapan sanatçı Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
13:16 PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatıyor! 50 milyon euro'ya evet dedi
13:12 Ekrem İmamoğlu yarınki CHP Maltepe mitingine çağırdı: Yeri göğü adalet diye inletelim!
13:06 Bakanı Sergey Şoygu duyurdu! Rusya, NATO üyesi olmak için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı verdi
12:56 Kim Jong-un'dan virüsle mücadele için üç öneri
11:04 Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum!
12:45 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Hatayspor'da oynayan Adama Traore ile anlaşma sağladı
12:45 Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş
12:27 19 Mayıs'ta skandal görüntüler! Sporcusunun elenmesine kızan tekvando antrenörü, genç kıza tokat attı
11:58 Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu: İnternete düşen videolarını izledik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 13:53:01. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Çiftçi'den 35. kan bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement