Vali Çiftçi'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Vali Çiftçi'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Vali Çiftçi\'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Erzurum Valisi Çiftçi, bayramda paylaşma ve dayanışmanın önemini vurguladı, barış diledi.

29.03.2025 15:34
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ramazan bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi mesajında, "Ramazan ayı boyunca bizlere rehberlik eden ibadet şuuru, merhamet anlayışı ve paylaşma bilincini sadece bu ayla sınırlı tutmamalı, hayatımızın her anına taşımalıyız" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mesajında daha sonra şunları kaydetti; "Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferini ibadetlerimizle taçlandırarak, orucun hikmetini idrak etmenin mutluluğu ile sabır, şükür, dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörü gibi yüce değerlerle Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Neşe içinde, sağlık ve afiyet dolu nice bayramlara erişmeyi niyaz ediyorum.

Bayramlar, toplumumuzda kardeşlik ve paylaşma duygularının güçlendiği, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği müstesna zamanlardır. Bu özel günlerde, kırgınlıkları bir kenara bırakarak kalplerimizi sevgiyle doldurmalı; büyüklerimize hürmetimizi, küçüklerimize sevgimizi göstermeliyiz.

Ramazan ayı boyunca bizlere rehberlik eden ibadet şuuru, merhamet anlayışı ve paylaşma bilincini sadece bu ayla sınırlı tutmamalı, hayatımızın her anına taşımalıyız. Bu tutum, milletimizin köklü değerlerini yaşatmak açısından son derece önemlidir. Bu bilinçle; kimsesizleri gözetmeye, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya ve toplumumuzdaki dayanışma ruhunu diri tutmaya özen göstermeliyiz.

Bayramlar; sevdiklerimize kavuşmak, büyüklerimizi, akrabalarımızı ve dostlarımızı ziyaret etmek için önemli bir fırsattır. Bu güzel günlerin huzur içinde geçmesi için yola çıkarken dikkatli olmalı, yolculuğumuzu güvenli bir şekilde tamamlamak için trafik kurallarına uymalıyız. Unutmayalım ki sevdiklerimize vereceğimiz en büyük hediye, onlara sağ-salim ulaşmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizi güçlü kılan en büyük değerin, milletimizin birbirine gönülden bağlılığı, yardımseverliği ve milli birlik ve beraberliğimize olan sarsılmaz inancı olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyor; Aziz Erzurumluların ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çiftçi'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika

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