Vali Dağlı: "Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm katmanlarıyla birlikte çalışmak istiyoruz" - Son Dakika
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Vali Dağlı: "Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm katmanlarıyla birlikte çalışmak istiyoruz"

17.06.2022 00:58
Vali Dağlı: "Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm katmanlarıyla birlikte çalışmak istiyoruz"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun tüm kesim ve katmanlarıyla birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun tüm kesim ve katmanlarıyla birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

"Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" çalışmaları kapsamında, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü ve Önemi" konulu toplantı Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda ilk olarak Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜBAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu bağımlılıkla mücadele konusunda sunum gerçekleştirdiler.

Sunumların ardından konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bizim önemli gündemlerimizden bir tanesi de 'bağımlılıkla mücadele' konusu. Bu mücadele kapsamında yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak adına basın mensupları ile bir araya geldik. OMÜBAM ve Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri bağımlılıkla mücadele kapsamında sunum yaptı. Basının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü basında kullanılan dil ve erişilebilirlik çok önemli. Basının bir konuyu çok daha geniş kitlelere duyurma kabiliyetiniz var. Bu manada toplumun tüm katmanlarını biz bağımlılıkla mücadele konusunda beraber çalışmak istiyoruz. Bu sadece kamu kurumlarının görevi değil, STK'ların da yerel yönetimlerimizin de görevi. Basının da desteği ile bu ivmeyi daha da hızlandıracağımızı düşünüyorum" dedi.

Vali Dağlı, konuşmasının ardından toplantıya katılan basın mensuplarıyla istişare etti. Toplantıya ayrıca Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdür Vekili Volkan Toptaş ve Samsun'da görev yapan basın mensupları katıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Zülkif Dağlı, Hatice Öz, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Dağlı: 'Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm katmanlarıyla birlikte çalışmak istiyoruz' - Son Dakika

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