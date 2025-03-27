Vali Eldivan Askerlerle Sahurda Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Vali Eldivan Askerlerle Sahurda Buluştu

Vali Eldivan Askerlerle Sahurda Buluştu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, askerlerle sahur yaparak onlara moral verdi ve aileleriyle görüştü.

27.03.2025 13:54
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Mehmetçikle sahurda bir araya geldi.

Vali Eldivan, beraber sahur yaptığı askerlerden birinin ailesiyle görüntülü görüşme yaparak hasretlerine ortak oldu.

Vali Eldivan jandarma personellerinin Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Ayrıca vatan nöbeti tutan tüm Mehmetçiğe sağlık ve esenlikler temennisinde bulundu.

Vali Eldivan'a İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Müftüsü Bayram Danacı'da eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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