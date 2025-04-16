Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri ile Polisevinde gerçekleştirilen yemek programında bir araya geldi.
Programda özel öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, 8-9 Nisan'da Karaman'da gerçekleşen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan ve dereceye giren özel sporcuları tebrik ederek, özel çocukların başarılarının büyük bir gurur ve ilham kaynağı olduğunu belirtti. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Vali Eldivan, Özel Öğrencilerle Yemekte Buluştu - Son Dakika
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