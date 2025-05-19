Vali Eldivan: "Sizler yalnızca bu ülkenin geleceği değil; aynı zamanda bugününe de yön veren, değişimi ve kalkınmayı omuzlayan en büyük güçsünüz"

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Tüm gençlerin bayramını kutlayan Vali Eldivan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak ve aziz milletimizin bağımsızlık iradesini yeniden ayağa kaldırmak amacıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Mücadelesinin 106. yıl dönümünü, büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutlamaktayız.

19 Mayıs; istiklal ve istikbal uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan aziz milletimizin, esareti reddedip bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya haykırdığı kutlu bir dirilişin adıdır. Bu tarih; tarihe gömülmek istenen bir milletin yeniden şahlanışının, küllerinden doğuşunun ve Cumhuriyet'e giden şanlı yürüyüşünün ilk adımıdır.

Sevgili Gençler;

Sizler yalnızca bu ülkenin geleceği değil; aynı zamanda bugününe de yön veren, değişimi ve kalkınmayı omuzlayan en büyük güçsünüz. Bilgiyle, ahlakla, erdemle ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir nesil olarak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağınıza inancımız tamdır.

Devlet ve millet olarak sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz için her türlü imkanı sunmaya devam edecek; sizleri bilimde, sanatta, sporda ve her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. Unutmayınız ki bu vatan, sizlerin omuzlarında yükselecek, 19 Mayıs ruhu sizlerin yüreklerinde sonsuza dek yaşayacaktır.

Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor; gençlerimizin, Bayburtlu hemşehrilerimin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - BAYBURT