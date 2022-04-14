Vali Epcim, Aydıntepe'de iftara katıldı - Son Dakika
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Vali Epcim, Aydıntepe'de iftara katıldı

14.04.2022 10:03
Vali Epcim, Aydıntepe'de iftara katıldı

Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe'de birlik ve dayanışma iftarına katıldı.

Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe'de birlik ve dayanışma iftarına katıldı.

İftar programında çevre köylerin muhtarları ile vatandaşlar da yer aldı. İftar programı sonrasında Vali Epcim, bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Burada vatandaşların çeşitli konularda sorularını yanıtlayarak yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

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Vali Epcim, Aydıntepe'de iftara katıldı

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Cüneyt Epcim, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Epcim, Aydıntepe'de iftara katıldı - Son Dakika


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