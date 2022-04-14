Vali Epcim, Aydıntepe'de iftara katıldı - Son Dakika

Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe'de birlik ve dayanışma iftarına katıldı.

İftar programında çevre köylerin muhtarları ile vatandaşlar da yer aldı. İftar programı sonrasında Vali Epcim, bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Burada vatandaşların çeşitli konularda sorularını yanıtlayarak yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Vali Epcim, vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek ibadetlerinin kabulünü diledi. - BAYBURT