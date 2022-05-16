Vali Epcim'e Sosyal Güvenlik Haftası ziyareti - Son Dakika
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Vali Epcim'e Sosyal Güvenlik Haftası ziyareti

16.05.2022 14:28
Vali Epcim'e Sosyal Güvenlik Haftası ziyareti

Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personelinden oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personelinden oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

SGK İl Müdürü Ali ihsan Nuhoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, kurum çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Hafta dolayısıyla Nuhoğlu ve kurum personelini tebrik eden Vali Epcim, ziyaretleri için de heyete ayrıca teşekkür etti.

Heyet adına Vali Epcim'e teşekkürlerini bildiren Nuhoğlu ise Sosyal Güvenlik Haftası'nın önemine yönelik bilgi verdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

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Vali Epcim'e Sosyal Güvenlik Haftası ziyareti
Vali Epcim'e Sosyal Güvenlik Haftası ziyareti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Epcim'e Sosyal Güvenlik Haftası ziyareti - Son Dakika


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