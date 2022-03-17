Vali Erol'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Vali Erol'dan şehit ailelerine ziyaret

17.03.2022 11:48
Vali Erol'dan şehit ailelerine ziyaret

Yalova Valisi Muammer Erol, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Yalova Valisi Muammer Erol, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Erol'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Yalova Şube Başkanı Özcan İla eşlik etti. Şehit eşleri Müzeyyen Şeker ve Sevgi Gören'i ziyaret eden Erol, burada ailelerin hal ve hatırını sordu.

Aileler nazik ziyaretlerinden dolayı Erol'a teşekkürlerini sundu. - YALOVA

Vali Erol'dan şehit ailelerine ziyaret
Vali Erol'dan şehit ailelerine ziyaret

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Muammer Erol, 18 mart, Yalova, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Erol'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Erol'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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