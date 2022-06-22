Vali Gökmen Çiçek'ten Başkan Çolakbayrakdar'ın projelerine övgü ve destek - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Gökmen Çiçek'ten Başkan Çolakbayrakdar'ın projelerine övgü ve destek

22.06.2022 15:48
Vali Gökmen Çiçek'ten Başkan Çolakbayrakdar'ın projelerine övgü ve destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ağırladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ağırladı. Valilik binası ile lojmanının Kocasinan'da olduğunu ve Kocasinan Belediyesi'nin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirten Vali Gökmen Çiçek, canla başla çalışan Kocasinan Belediyesi'nin halk tarafından sevildiğini ve çalışmalarının memnuniyetle karşılandığına şahitlik ettiğini vurgulayarak, belediyenin yapacağı her projede ve çalışmada yanlarında olacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, iadeyi ziyarette bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i misafir etti. Vali Çiçek'i Kocasinan'da ağırlamaktan büyük onur duyduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Sayın Valim; Kayseri'mizin yüzölçümü olarak merkezdeki en büyük ilçe ve nüfus bakımından ise ikinci konumda olan Kocasinan'a hoş geldiniz. Bununla birlikte 45 merkez mahalle ve eskiden köy kimliği olup da daha sonra kırsal mahalle olarak bizlere bağlanmış 48 kırsal mahallemiz olmak üzere toplam 93 mahallemiz var. Gerek merkezdeki mahallerimize gerekse kırsaldaki mahallelerimize her alanda hizmet ulaştırıyoruz. Her mahallemizin kendine özgü yapısı ve kendine özgü beklentileri var. Şükür Allah'a her bir mahallemizin taleplerini karşılamak ve hizmet üretme noktasında yoğun gayret sarf ediyoruz. İlçemizi geleceğe taşıma noktasında faaliyetler yürütürken, rutin belediyeciliği de en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Özellikle daha vizyonel bakış açısıyla insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve onları mutlu edecek bir belediyecilik faaliyetleri yürütüyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve hanım kardeşlerimizin daha donanımlı yetişmeleri adına çalışmalara imza atıyoruz. Bu noktada kamu kurum ve kuruluşlar işbirliğiyle hizmetlerimizi yürütüyoruz. Eminim bu yaptığımız hizmetler, sayın valimizin gayretleriyle daha iyi noktalara gelecektir. Şimdiden emeğinize ellerinize sağlık" ifadelerine yer verdi.

Kayseri'nin sokaklarında bir aydır adım atmadık yer bırakmadığını belirten Vali Gökmen Çiçek, özellikle valilik binasının ve lojmanının Kocasinan'da olduğuna değinerek; "Hem çalıştığım yerimiz hem de evimiz Kocasinan sınırları içerisindedir. O yüzden Kocasinan'ın hemşehrisiyim. Dolayısıyla aslında ben Kocasinanlıyım. Öncelikle sohbet ettiğim Kocasinan'daki vatandaşlarımızın başkanımız hakkındaki memnuniyetleri ve sevgilerini iletmiş olalım. Bir aylık süre içerisinde gerçekten Kocasinan Belediyesi'nin canla başla çalıştığını ve fedakarca mücadele ettiğini gördüm. Belediye başkanımızın önderliğinde ve bir takım ruhu içerisinde halkımızın her derdine ulaşmalarına müşahede ettim. Geldiğim ilk günlerde de açılışlar yaptık ve buraya gelmeden önce Kocasinan Akademi'nin çalışmalarını duymuştum. Kayseri'ye geldiğim ilk günlerde Kocasinan Akademi'nin sosyal tesis açılışı ile sergi açılışına katıldım. Dolayısıyla Kocasinan Belediyesi'nin halk tarafından sevildiğini ve çalışmalarının memnuniyetle karşılandığını görmek, İl Valisi olarak beni de memnun ediyor. Kocasinan Belediyesi'nin her geçen gün yeni ve farklı projeleri olduğunu duydum ve projeleri heyecanla bekliyorum. Kayseri Valisi olarak Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı her projede ve çalışmada yanlarında olacağımı belirtmek istiyorum. Kocasinan Belediyesi aynı zamanda benimde belediyem ve Kocasinan Belediyesi bizim için ayrı bir yeri var. Bu vesileyle vatandaşların memnuniyeti ve hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek'in ilçeye yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'ı kutlamasıyla ziyaret sona erdi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Vali Gökmen Çiçek Kocasinan ve İncesu'ya ziyaret Vali Gökmen Çiçek Kocasinan ve İncesu'ya ziyaret Amatörü yasa boğan ölüm Amatörü yasa boğan ölüm
Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Gökmen Çiçek, Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Gökmen Çiçek'ten Başkan Çolakbayrakdar'ın projelerine övgü ve destek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:16:09. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Gökmen Çiçek'ten Başkan Çolakbayrakdar'ın projelerine övgü ve destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement