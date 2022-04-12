Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

12.04.2022 11:36
Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Karabük Valisi Fuat Gürel ve il protokolü Safranbolu ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve il protokolü Safranbolu ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

İlçede bulunan bir otelde düzenlenen iftar programına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, vali yardımcıları, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, il ve ilçe protokolü, iş insanları, hayırseverler, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Program öncesi masaları tek tek dolaşan Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel şehit ailelerinin ve gazilerin Ramazan aylarını kutladılar. Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilere hitaben bir konuşma yapan Vali Fuat Gürel, "Bu güzel akşamda, mübarek akşamda bir aradayız. Devletimizin, milletimizin misafirlerisiniz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, devletimize ve milletimize emanet. Ramazan'ın feyzini, bereketini hep beraber paylaşıyoruz. Sizler, bizim için, milletimiz için çok değerlisiniz. Saygıdeğer şehit ailelerimiz, gazilerimiz bu vatanda, bu topraklarda eğer alnımız dik şekilde yaşıyor, özgür bir şekilde dünyaya bakabiliyorsak, geleceğe bakabiliyorsak bundan sizlerin evlatları, eşleri, babaları sayesindedir. Onlara çok şey borçluyuz. Ama elimizden gelen sizlerle beraber olmak, onların emanetleriyle beraber olmak bu manada sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah Ramazan Bayramına da sağlıkla, sıhhatle, ibadetlerimizi yapmış bir şekilde ulaşmış oluruz. Hepinize tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile hatıra fotoğrafı çektiren Vali Gürel, ne zaman isterlerse kapılarının daima açık olduğu, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - KARABÜK

Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

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Safranbolu, Karabük, İftar, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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