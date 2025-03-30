Vali Hatipoğlu'na Duygusal Sürpriz - Son Dakika
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Vali Hatipoğlu'na Duygusal Sürpriz

Vali Hatipoğlu\'na Duygusal Sürpriz

Elazığ Valisi Hatipoğlu, huzurevi ziyaretinde 84 yaşındaki Özenç'ten anlamlı bir albüm aldı.

30.03.2025 15:52
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ramazan Bayramında Gazi Huzurevini ziyaret ederken, 84 yaşındaki Mehmet Arif Özenç tarafından hazırlanan ve Vali Hatipoğlu'nun Elazığ'daki görev sürecini yansıtan anlamlı bir albümle sürpriz yaptı. Vali Hatipoğlu, bu duygusal hediye karşısında mutluluğunu ifade ederek, Özenç'e teşekkürlerini sunarken, fotoğrafçısı Mehmet Öner'e "Mehmet Örnek al" demesi ise tebessüm ettirdi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ramazan Bayramını kutlamak amacıyla eşi Ayfer Hatipoğlu ve beraberindekilerle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gazi Huzurevini ziyaret etti. Burada huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Vali Hatipoğlu, yaşlı vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti. Ancak bu ziyaret, sadece bayramlaşma ile sınırlı kalmadı, 84 yaşındaki Mehmet Arif Özenç, Vali Hatipoğlu'na özel bir sürpriz hazırlayarak duygusal bir anı ortaya çıkardı. Özenç, Vali Hatipoğlu'nun Elazığ Valiliği görevine başladığı günden itibaren çekip sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflardan bir albüm yaptı. Fotoğraflarla dolu bu anlamlı albüm, Hatipoğlu'na sürpriz olarak takdim edildi. Mehmet Arif Özenç, yıllar boyunca biriktirdiği fotoğraflarla, valinin Elazığ'daki izlerini ve hatıralarını derlediği bu albümle, Vali Hatipoğlu'na duyduğu saygıyı ve takdiri özel bir şekilde ifade etti. Albümü elinde tutarken duygulanan Vali Hatipoğlu, sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. "Bu albüm beni gerçekten çok duygulandırdı" diyen Vali Hatipoğlu, huzurevi sakinlerinin ilgisi ve Mehmet Arif Özenç'in yaptığı jest karşısında teşekkürlerini sundu. Ayrıca, fotoğrafların düzenlendiği albüm üzerinden fotoğrafçısı Mehmet Öner'e, "Mehmet, örnek al" demesi ise tebessüm oluşturdu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, "Öncelikle aziz milletimizin İslam aleminin ve Elazığlı hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olması ve güçlendirmesi adına tüm vatandaşlarımızın bayramını tekrardan tebrik ediyoruz. Biz de bugün sabah İzzetpaşa Camii'nde vatandaşlarımız il birlikte bayram namazını kılarak güne başladık. Orada vatandaşlarımızla bayramlaştık. Yine devletimizin koruması altındaki çocuklarımızla, gençlerimizle ve şimdi de huzurevindeki yaşlı vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Kendilerinin hayır dualarını aldık. Bu arada da Mehmet amcamız PTT emeklisi ve bizim için çok anlamlı bir sürpriz hazırlamış. Elazığ'da göreve başladığım andan itibaren çekilmiş ve paylaşılmış olan fotoğraflardan bir albüm hazırlamış. Beni de çok duygulandırdı" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Hatipoğlu'na Duygusal Sürpriz - Son Dakika

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