Vali Işın\'dan Down Cafe Ziyareti

Kütahya Valisi Musa Işın, toplumsal farkındalık oluşturmak ve özel bireylerin istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen örnek sosyal projelerden biri olan "Bi Tebessüm Down Cafe"yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kafede görev yapan down sendromlu gençlerle yakından ilgilenen Vali Işın, çalışanlarla sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Kafenin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Işın, böyle anlamlı bir projenin Kütahya'da hayata geçirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Engelli bireylerin toplumla iç içe, üretken bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlayan bu tür sosyal projelerin önemine vurgu yapan Vali Musa Işın, projeye katkı sunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. - KÜTAHYA