Vali Koç, Açık Kapı Birimi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Koç, Açık Kapı Birimi'ni Ziyaret Etti

Vali Koç, Açık Kapı Birimi\'ni Ziyaret Etti

Vali Mustafa Koç, Açık Kapı Birimi'nde vatandaşların sorunlarını dinledi ve hizmetin önemini vurguladı.

25.03.2025 20:15
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Açık Kapı Birimini ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Valilik bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Biriminde incelemelerde bulunan Vali Mustafa Koç, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde sunulması amacıyla hayata geçirilen Açık Kapı'nın önemine dikkat çeken Vali Koç, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Koç, yaptığı açıklamada, devletin kapılarının her zaman milletin hizmetinde olduğunu vurgulayarak, "Güçlü iletişim ve hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Açık Kapı, vatandaşlarımızın kamu kurumlarıyla doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak taleplerin hızlı bir şekilde karşılanmasına katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da taleplerini doğrudan iletme imkanı sunan Açık Kapı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Koç, Açık Kapı Birimi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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