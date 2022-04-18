Vali KYK yurdunda kalan öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Vali KYK yurdunda kalan öğrencilerle iftar yaptı

18.04.2022 12:50
Vali KYK yurdunda kalan öğrencilerle iftar yaptı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftarını açtı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftarını açtı.

İftar öncesi yurtta kalan öğrencilerle sohbet eden Vali Gürel, tüm öğrencilere hayırlı Ramazanlar diledi.

İftar öncesi sıraya girerek iftar yemeğini öğrenciler ile birlikte alan Vali Gürel, Ramazan ayının ülke ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.

Vali Yardımcısı Muhammed Akın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'in de bulunduğu iftar programında öğrencilerle birlikte çay içerek bir süre sohbet eden Vali Gürel daha sonra yurttan ayrıldı. - KARABÜK

Vali KYK yurdunda kalan öğrencilerle iftar yaptı
Vali KYK yurdunda kalan öğrencilerle iftar yaptı
Vali KYK yurdunda kalan öğrencilerle iftar yaptı

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Kredi Yurtlar Kurumu, Togo Cumhuriyeti, Karabük, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali KYK yurdunda kalan öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika


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