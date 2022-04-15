Vali Mahmut Çuhadar'a Turizm Haftası ziyareti - Son Dakika
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Vali Mahmut Çuhadar'a Turizm Haftası ziyareti

15.04.2022 13:44
Vali Mahmut Çuhadar'a Turizm Haftası ziyareti

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Ahmet Günaydın ve Adıyaman turizm sektörü temsilcilerinden oluşan bir heyetle Vali Mahmut Çuhadar'ı...

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Ahmet Günaydın ve Adıyaman turizm sektörü temsilcilerinden oluşan bir heyetle Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında Vali Mahmut Çuhadar'a bilgi verdi.

Vali Mahmut Çuhadar, İl Kültür ve Turizm Müdürü ve turizm sektörü temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Mahmut Çuhadar, "Turizm Haftasını kutlayarak, yer altı ve yer üstünde büyük bir turizm potansiyelini barındıran Adıyaman'ın tüm ilçeleri ile birlikte turizmde hak ettiği yere gelmesi için el birliği içinde çalışmaya gayret göstereceğiz. Heyetin ve turizm sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile sektör çalışanlarının Turizm Haftası'nı kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Mahmut Çuhadar'a Turizm Haftası ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Mahmut Çuhadar'a Turizm Haftası ziyareti - Son Dakika
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