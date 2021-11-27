Vali Sarıibrahim, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

81 ilde video konferans sistemi üzerinden düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim de katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başkanlığında 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı'na Vali H. Engin Sarıibrahim, başta olmak üzere ilgili kurum yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi. - IĞDIR