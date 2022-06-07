Vali Şıldak, moral gecesine katıldı - Son Dakika
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Vali Şıldak, moral gecesine katıldı

07.06.2022 09:58
Vali Şıldak, moral gecesine katıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte huzurevi sakinleri ile devletin şevkatli kollarına emanet çocukların moralini yükseltmek için düzenlenen geceye katılarak bir ilke imza attı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte huzurevi sakinleri ile devletin şevkatli kollarına emanet çocukların moralini yükseltmek için düzenlenen geceye katılarak bir ilke imza attı.

Sosyal bağları güçlendiren projeleriyle toplumun her kesimine devletin sıcaklığını samimiyetiyle hissettiren Vali Şıldak, Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen programda huzurevi sakinleriyle ve çocuklarla doyasıya eğlendi.

Müzikle doyumsuz bir eğlence yaşanan moral gecesine katılan ve sahnede coşkuya ortak olan Şıldak, devlet emanetlerine "yalnız değilsiniz" mesajı verdi. Pasta kesimiyle devam eden programda İsmet amca okuduğu "15 Temmuz" şiiriyle büyük alkış aldı. Herkesle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Şıldak, program boyunca katılımcıların mutluluklarına ortak oldu. Huzurevi sakinleri ve çocuklar coşku dolu moral gecesinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Vali Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak'a teşekkür ettiler.

Geçmişin izlerini günümüze taşıyan ve gelecek nesillere tecrübeleriyle ışık tutan büyükler ile geleceğin teminatı çocukların moral bulduğu geceye Vali Şıldak ve Eşinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Serkan Kadir Keskin ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost katıldı. - BALIKESİR

Vali Şıldak, moral gecesine katıldı
Vali Şıldak, moral gecesine katıldı
Vali Şıldak, moral gecesine katıldı
Vali Şıldak, moral gecesine katıldı
Vali Şıldak, moral gecesine katıldı
Vali Şıldak, moral gecesine katıldı
Vali Şıldak, moral gecesine katıldı
Vali Şıldak, moral gecesine katıldı
Vali Şıldak, moral gecesine katıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hasan Şıldak, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Şıldak, moral gecesine katıldı - Son Dakika

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