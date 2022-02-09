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Vali Toraman'dan Yazıkonak beldesine Kültür Merkezi müjdesi - Son Dakika

Vali Toraman'dan Yazıkonak beldesine Kültür Merkezi müjdesi

09.02.2022 11:40
Vali Toraman'dan Yazıkonak beldesine Kültür Merkezi müjdesi

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Yazıkonak Belde Belediyesini ziyaret ederek Başkan Hatif Çadırcı'dan bilgi aldı.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Yazıkonak Belde Belediyesini ziyaret ederek Başkan Hatif Çadırcı'dan bilgi aldı.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve beraberindekiler, Yazıkonak Belde Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Hatif Çadırcı önderliğindeki belediye encümenleri ve muhtarlar ile bir araya gelen Vali Dr. Toraman, beldenin sorunlarını dinledi. Belde ile ilgili çalışmaları takip ettiğini belirten Vali Toraman, Yazıkonak Beldesinde yapılması planlanan Kültür Merkezi Projesinin çalışmalarına da en kısa zamanda başlanacağını bildirdi.

Vali Toraman ve beraberindeki heyetin gelişinden memnun olduğunu belirten Yazıkonak Belde Belediye başkanı Hatif Çadırcı, "Belde olarak birçok sosyal aktiviteye imza atmanın gururunu yaşıyoruz valimizin de yerelde vermiş olduğu katkılardan dolayı inşallah beldemizde gençlerimiz ile ilgili sosyal alanları inşa etme noktasında çalışmalarımız biran önce neticelenir. Valimiz ve beraberindeki heyete beldemizi ziyaret ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Vali Toraman'dan Yazıkonak beldesine Kültür Merkezi müjdesi
Vali Toraman'dan Yazıkonak beldesine Kültür Merkezi müjdesi
Vali Toraman'dan Yazıkonak beldesine Kültür Merkezi müjdesi

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Hatif Çadırcı, Yazıkonak, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Toraman'dan Yazıkonak beldesine Kültür Merkezi müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Toraman'dan Yazıkonak beldesine Kültür Merkezi müjdesi - Son Dakika
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