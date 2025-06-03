Vali Turan, Vatandaşlarla Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisiyle görüşme isteğinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisinden randevu ile görüşme isteğinde bulunan vatandaşları valilik makamında kabul etti. Turan, vatandaşların talep ve önerilerini alarak değerlendirmek üzere ilgili kurum yetkililerine talimat verdi.
Turan, devletin her daim milletin hizmetinde olduğunu ifade etti. - KIRKLARELİ
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