Vali Tutulmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Vali Tutulmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

13.03.2022 15:37
Vali Tutulmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Mustafa Tutulmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığımız dünyada bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin başında hiç şüphesiz ki sağlıklı bir yaşam hakkı gelmektedir. Bu aynı zamanda sosyal devlet anlayışının da vazgeçilmez unsurlarından birisi olarak görülmektedir.

Sağlık ve bu konuda sunulan hizmetlerin gelişmişliğin en temel göstergelerinden birisi kabul edildiği dünyamızda; sağlıklı birey ve sağlıklı toplum için erişilebilir, kaliteli sağlık hizmeti sunmakta büyük önem arz etmektedir.

Devletimiz önce insan anlayışıyla, sağlık sektöründe yaptığı yatırımlarla, gelişmiş teknolojik imkanlarla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma yolunda büyük adımlar atmış, ülkemiz; araştıran, tıbbi gelişmeleri yakinen takip eden değerli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde sağlık hizmetleri açısından önemli bir noktaya ulaşmıştır. Tüm dünyayı etkileyen ve sağlık çalışanlarımızın yükünü ve sorumluluklarını önemli ölçüde artıran Koronavirüs salgınında da sergilenen çaba, fedakarlık, sabır ve sevgi dolu yaklaşım sayesinde bu zorlu süreç başarıyla yürütülmüştür. Bu duygu ve düşüncelerle sağlıklı bir toplum olabilme yolunda mesai mefhumu gözetmeksizin yaşamlarını insan hayatına adayan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, saygılar sunuyorum." - ZONGULDAK

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Tıp Bayramı, Zonguldak, 14 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tutulmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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