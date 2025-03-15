Vali Varol\'dan Esnafa Ziyaret

Adıyaman Valisi Osman Varol, kent merkezinde esnaflarla bir araya geldi.

Esnafları tek tek ziyaret eden ve sorun ile sıkıntılarını dinleyen Adıyaman Valisi Osman Varol'a, Milletvekili Resul Kurt'ta eşlik etti. Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla sohbet eden ve çarşı merkezinde bir takım incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, "Esnaflarımıza hayırlı ve bereketli, kazançlar diliyorum. Bizleri bağrına basan, emekleriyle ilimize güç katan esnafımıza misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN