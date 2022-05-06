Vali Varol, GESE Tekstil'i ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Varol, GESE Tekstil'i ziyaret etti

06.05.2022 12:54
Vali Varol, GESE Tekstil'i ziyaret etti

Vali Dr. Osman Varol, GESE Tekstil'e ziyarette bulundu.

Vali Dr. Osman Varol, GESE Tekstil'e ziyarette bulundu.

GESE Tekstil'de, dikimhanede incelemelerde bulunan Vali Dr. Osman Varol, işletme sahiplerinden üretim aşaması ve ürünler hakkında bilgi aldı.

GESE Tekstil'de ekonomiye katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Günden güne başarısını arttıran Tekstilkent projesinin kentte önemli bir iş gücü piyasası oluşturduğunu ve ekonomiye büyük katkı sağladığını belirten Vali Varol, tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda istihdam edilecek vatandaşların önce uygulamalı eğitim aldığını, bu uygulama ile sektör standartlarının gelişimine katkıda bulunulduğunu ve üretimde kalitenin arttırıldığını vurguladı.

İncelemelerinin ardından yetkililerle çalışma toplantısı gerçekleştiren Vali Varol, sahip olduğu genç nüfusu ile önemli bir potansiyeli bulunan Ağrı'da, gençlere eğitim ve iş imkanı sağlamak amacıyla ilçelere Tekstilkentlerin kazandırılması noktasında çalışmaların sürdüğünü ve bu tür yatırımları çok önemsediklerini ifade ederek üretimde kadın istihdamını önceleyen yetkililere başarılar diledi.

Vali Dr. Osman Varol'a, Vali Yardımcısı Kerem Türker ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci eşlik etti. - AĞRI

Vali Varol, GESE Tekstil'i ziyaret etti
Vali Varol, GESE Tekstil'i ziyaret etti
Vali Varol, GESE Tekstil'i ziyaret etti
Vali Varol, GESE Tekstil'i ziyaret etti
Vali Varol, GESE Tekstil'i ziyaret etti

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Tekstilkent, Osman Varol, İstihdam, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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