Vali Yardımcısı Kasımoğlu, toplu taşıma şoförleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Yardımcısı Kasımoğlu, toplu taşıma şoförleri ile bir araya geldi

26.02.2022 12:13
Vali Yardımcısı Kasımoğlu, toplu taşıma şoförleri ile bir araya geldi

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, toplu taşıma şoförleri ile bir araya geldi.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, toplu taşıma şoförleri ile bir araya geldi.

Hakkari'ye geldiği günden beri sürekli halkla iç içe olan, onların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Vali Yardımcısı Kasımoğlu, bu defa da belediye otogarında toplu taşıma birimi şoförleri ile bir araya geldi. Belediye marifetiyle yapılan toplu taşıma hizmetine olan memnuniyetten dolayı şoförlere teşekkür eden Kasımoğu, şoförlerin bu duyarlılıkla çalışmalarına devam etmelerini istedi. Şoförlerin sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Kasımoğlu, "Hepimiz çok zor şartlar altında okuyarak bir yerlere geldik. Sizde çocuklarınızı okutun. Vali, kaymakam, polis, öğretmen ve değişik meslekler sahibi olsunlar. Azim olduktan sonra başaramayacakları engel kalmayacaktır" dedi.

Şoförler ise kendilerini ziyaret eden Vali Yardımcısı Kasımoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti. - HAKKARİ

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, toplu taşıma şoförleri ile bir araya geldi
Vali Yardımcısı Kasımoğlu, toplu taşıma şoförleri ile bir araya geldi
Vali Yardımcısı Kasımoğlu, toplu taşıma şoförleri ile bir araya geldi

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Kaynak: İHA

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