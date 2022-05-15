Vali Yardımcısı Kumbasar düğün törenine katıldı - Son Dakika
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Vali Yardımcısı Kumbasar düğün törenine katıldı

15.05.2022 12:44
Vali Yardımcısı Kumbasar düğün törenine katıldı

Hakkari Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Nehir ve Baran Timur çiftinin düğün törenine katılarak mutluluklarına ortak oldu.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Nehir ve Baran Timur çiftinin düğün törenine katılarak mutluluklarına ortak oldu.

Hakkari'de ilçe, belde, köy ve mezralarını sık sık ziyaret eden ve yöre halkı tarafından sevilen Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, bu defa Timur ailesinin sevincini ortak oldu. Hakkari'de bir düğün salonunda Nehir ve Baran Timur çifti için yapılan görkemli düğün törenine davet edilen Vali Yardımcısı Kumbasar, Timur ailesinin mutluluğuna ortak oldu. Damadın babası H. Yüksel Timur ve davetliler tarafından karşılanan Kumbasar, davetlilerle birlikte halay çekti. Kumbasar, Mehir ve Baran çiftine ömür boyu mutluluklar dileyerek hediyesini takdim etti. - HAKKARİ

Vali Yardımcısı Kumbasar düğün törenine katıldı
Vali Yardımcısı Kumbasar düğün törenine katıldı

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Hakkari, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Yardımcısı Kumbasar düğün törenine katıldı - Son Dakika


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