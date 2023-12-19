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Vali Yiğitbaşı: "Devletin tüm imkanları ile şehit ailesi ve gazilerin yanındayız" - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı: "Devletin tüm imkanları ile şehit ailesi ve gazilerin yanındayız"

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, devletin tüm imkanları ile şehit aileler ve gazilerin yanında olduklarını ifade etti.

Vali Yiğitbaşı: "Devletin tüm imkanları ile şehit ailesi ve gazilerin yanındayız"
19.12.2023 - 15:35,
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, devletin tüm imkanları ile şehit aileler ve gazilerin yanında olduklarını ifade etti.

Vali Yiğitbaşı, şehit Kerim Üye'nin anne ve babası Fatma ve Süleyman Üye, ağabeyi Kasım ve kız kardeşi Kübra Üye'yi makamında kabul etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Yiğitbaşı, şehit ailelerinin her daim yanlarında olduklarını ifade etti. Şehidimizin kıymetli emaneti ailesinin taleplerini dinleyen Valimiz Yiğitbaşı, "Devletimizin imkanları ile elimizden geldiğince her zaman sizlerin yanındayız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Afyonkarahisar Valiliği, Kübra Güran Yiğitbaşı, Yerel, Politika, Son Dakika

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