Vali Yıldırım, Öğrencilerle Sahurda Buluştu - Son Dakika
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Vali Yıldırım, Öğrencilerle Sahurda Buluştu

Vali Yıldırım, Öğrencilerle Sahurda Buluştu

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, KYK yurtlarındaki öğrencilerle sahur programında bir araya geldi.

24.03.2025 13:01
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, öğrencilerle sahur programında buluştu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki KYK yurtlarında kalan öğrencilerle sahur programında bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve gençlerle sohbet etmek amacıyla düzenlenen programa İl Jandarma Komutanı Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Programda öğrencilere hitap eden Vali Yıldırım, gençlere kendilerini her alanda geliştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Kendinizi her açıdan iyi yetiştirin. Çünkü yarının güçlü Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz. Devletinizi, bayrağınızı sevin. Hayat sadece para kazanmaktan ibaret değildir. Sizlerden büyük beklentilerimiz var ve size güveniyoruz. Sosyal medyada gereğinden fazla zaman harcamayın, büyüklerinizin tavsiyelerine kulak verin. Kendinize bir hobi edinin ve zamanınızı verimli değerlendirin" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Vali Yıldırım, onların düşüncelerini ve taleplerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, öğrencilerin yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle tamamlandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yıldırım, Öğrencilerle Sahurda Buluştu - Son Dakika

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