Vali Yılmaz: "Çok çalışmalı, vaktimizi boşa harcamamalıyız" - Son Dakika
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Vali Yılmaz: "Çok çalışmalı, vaktimizi boşa harcamamalıyız"

17.05.2022 09:43
Vali Yılmaz: "Çok çalışmalı, vaktimizi boşa harcamamalıyız"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, öğrencilere, "Çok çalışmalı, vaktimizi boşa harcamamalıyız. Doğru yolda ilerlemeliyiz.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, öğrencilere, "Çok çalışmalı, vaktimizi boşa harcamamalıyız. Doğru yolda ilerlemeliyiz. Milli manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmeliyiz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula'nın konuşmacı olarak katıldığı "Şuurlu Gençlik" konferansı düzenlendi.

Kadirli Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen konferansta 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, katılımcılara gençlik, şuur, özgüven ve iletişim konularında bilgi verdi.

Konferansın ardından öğrencilere hitap eden Vali Erdinç Yılmaz, "Çok çalışmalı, vaktimizi boşa harcamamalıyız. Doğru yolda ilerlemeliyiz. Milli manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmeliyiz. 15 Temmuz'da tankların altına yatan bir milleti gördük. Bu millet bu inançta olduğu sürece Allah'ın izniyle kimse bizi yıkamaz, yıkamayacak" dedi.

Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Kadirli Belediye Başkan Vekili Buğrahan Koyuncuoğlu, kamu kurum ve kuruluşları il ve ilçe müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz: 'Çok çalışmalı, vaktimizi boşa harcamamalıyız' - Son Dakika


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