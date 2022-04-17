Vali Yılmaz ve eşi, down sendromlu çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Vali Yılmaz ve eşi, down sendromlu çocuklarla iftarda buluştu

17.04.2022 13:16
Vali Yılmaz ve eşi, down sendromlu çocuklarla iftarda buluştu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve eşi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz, down sendromlu çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve eşi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz, down sendromlu çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Vali Erdinç Yılmaz, eşi Şenay Yılmaz ve kızlarıyla birlikte down sendromlu çocukları iftar yemeğinde valilik konutunda ağırladı. Valilik konutu önünde karşılanan çocuklar daha sonra kendileri için özel olarak hazırlanan alan geçerek Vali Erdinç Yılmaz, eşi Şenay Yılmaz ve kızlarıyla bir süre sohbet ettiler. İftar yemeğinin ardından down sendromlu çocuklar için hazırlanan pasta kesildi.

Çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Erdinç Yılmaz, "İftarımızı down sendromlu çocuklarımızla birlikte yaptık. Onlar bize neşe kattılar. Valilik konutumuzda, böyle mübarek bir günde çocuklarımızla bir arada olmak, onlarla sohbet etmek hepimizi çok sevindirdi. İyi ki varlar, iyi ki geldiler, bizleri çok mutlu ettiler. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Osmaniye Down Sendromlular Derneği Başkanı Sultan Erat'ında katıldığı yemek sonrasında Vali Yılmaz ve ailesi çocuklara çeşitlere hediyeler verdi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Yılmaz ve eşi, down sendromlu çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika


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