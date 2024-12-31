Van Büyükşehir Belediyesi'nde Baro Başkanları ile Dayanışma Toplantısı

Yerel

(VAN)- Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, başta 31 Mart yerel seçimlerin ardından yaşanan mazbata krizi ve kayyum atamaları sürecindeki desteklerinden dolayı bölge baro başkanlarına teşekkür etti.

Çeşitli ziyaretler için Van'a gelen Hakkari, Ağrı, Siirt ve Muş baro başkanları Van Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Baro başkanları, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, kayyum atanan Bahçesaray Belediyesi Eş Başkanları Nebahat Benek ve Ayvaz Hazir, Genel Sekreter Cavit Tatar, Genel Sekreter yardımcıları, daire başkanları ile meclis üyeleri tarafından karşılandı.

Buluşma sırasında ilk olarak söz alan Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, kayyum süreçlerinin ardından ortak bir tepkiyi dile getirmek amacıyla bölge barolarının bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, eş başkanlara çalışmalarında başarılar diledi. Sonra sırasıyla konuk baro başkanları ziyaret amaçları ve yaşanan süreçte yapılması gerekenler konusunda görüşlerini dile getirdi.

"Dayanışmadan ötürü teşekkür ediyoruz"

Baro başkanlarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, bölge baroları başta olmak üzere, Türkiye Barolar Birliği'nin halkın iradesinin yanında bir tutum sergilediğini ifade ederek, "31 Mart yerel seçimleri ve ardından yaşanan süreç dayanışmayla güzel bir sonuç ortaya çıkarmıştı. Hukuk, adalet, demokrasi ve insan hakları etrafında bir dayanışma ortaya çıkarsa halk kendini ezdirmiyor. Sonuçta olumlu oluyor. Bu dayanışmadan ötürü teşekkür ediyoruz. Demokratik kitle örgütlerinin, meslek örgütlerinin önemi çok büyüktür" dedi.

"Sürecin çok önemli bir noktasındasınız"

Neslihan Şedal da yerel demokrasi mücadelesinin verildiği bölgede, kendilerinin de hukukun ve adaletsizliğin ayyuka çıktığı bir yerde hukuk mücadelesi verdiklerini vurguladı. Eş Başkan Şedal, "Bu mücadelenin yasal boyutunun nasıl bir yöne evrilmesi noktasında çok anlamlı bir katkısı var. Bizler, hukukçu yoldaşlarımızın sadece mazbata gaspıyla bu tepkiyi ortaya koymadıklarını biliyoruz. Çok öncesinden başlayan bu sürecin çok önemli bir noktasındasınız. Biz her seferinde seçimlerin bizim için bir direniş havasında geçtiğini, büyük bir mücadele alanı olduğunu da biliyoruz" diye konuştu.