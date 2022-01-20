Van-Çatak karayolu yeniden trafiğe kapatıldı - Son Dakika

- Van- Çatak karayolu yeniden trafiğe kapatıldı

VAN - Van-Çatak karayolu olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden trafiğe kapatıldı.

Dün öğlen saatlerinde kapatılan Çatak-Van karayolu, sabah saatlerinde karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açılmıştı. Bugün saat 13.00'a kadar açık kalan karayolu, artan sis ve fırtına ile oluşabilecek çığ ihtimali nedeniyle Çatak Kaymakamlığı tarafından saat 14.00'dan itibaren tekrar trafiğe kapatıldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri gerekli yerlere kontrol noktaları kurarak sürücülerin geçişine izin vermiyor.