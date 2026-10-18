Van Çatak\'ta Kanispi Şelalesi son bir haftadır etkili yağışlarla suya kavuştu

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde, yaz aylarında suyu kesilen Kanispi Şelalesi, son bir haftadır etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başladı. Şelaleyi görmek için bölgeye gelen Cengiz Yılmaz, "Bu mevsimde şarıl şarıl akıyor. Çok mutluyuz. Kanispi'yi özellikle görmek için Van'dan buraya geldim" dedi.

Cumhurbaşkanı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak belirlenen Kanispi Şelalesi, sonbahar yağışlarıyla yeniden akmaya başladı. İlkbaharda akmaya başlayan ve yaz aylarında suyu kesilen şelalede, bölgede bir haftadır etkili olan yağışların ardından su kaynağı yeniden ortaya çıktı.

Şelalenin yeniden aktığını öğrenen yurttaşlar, bölgeyi ziyaret ederek fotoğraf çekti.

"BU MEVSİMDE ŞARIL ŞARIL AKIYOR"

Şelaleyi görmek için Van'dan Çatak'a gelen Cengiz Yılmaz, şunları söyledi:

"Kanispi'nin suyu şu anda yeniden akıyor. Normalde mayıs ayının sonlarında suyu kesiliyor ancak yağışlardan dolayı bereketi görüyorsunuz. Bu mevsimde şarıl şarıl akıyor. Çok mutluyuz. Kanispi'yi özellikle görmek için Van'dan buraya geldim. Bir Çataklı olarak burası benim için mükemmel bir yer. Kanispi'yi çok seviyorum."

"KANİSPİMİZ YENİDEN CANLANDI"

Bölge sakinlerinden Murat Çağlayan ise şelalenin sonbaharda yeniden akmasının kendileri için şaşırtıcı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Normal şartlarda Kanispi su kaynağı mayıs ayının başlarında ortaya çıkar, temmuz ayının başlarına kadar akar ve daha sonra kururdu. Bölgedeki bütün pınarların suyu kesilir, hiç akmazdı. Bu yıl da aynı şekilde kurudu ancak son bir haftadır etkili olan yoğun yağışlar sayesinde Kanispimiz yeniden canlandı. Daha önce temmuz ayından sonra Kanispi'nin tekrar aktığını hiç duymadım. Son iki gündür etkili olan yağışlarla birlikte su kaynağı yeniden ortaya çıktı. Bu güzel doğa harikasını görmek isteyenleri ve piknikçileri yeniden buraya bekliyoruz."