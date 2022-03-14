Van'da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Van'da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

14.03.2022 09:56

Van'da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, büyükşehir belediyesinin kırsal mahallelerdeki çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Van'da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, büyükşehir belediyesinin kırsal mahallelerdeki çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Van'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarına başladı. Kar yağışının ilk anından itibaren kırsal bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, kardan dolayı yolu kapanan 308 kırsal mahalle yolundan 92'sini tekrardan ulaşıma açtı. Kar ve tipinin etkili olduğu 71 kırsal mahalle ve 145 mezrada ise karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Vatandaşın daha güvenli seyahat etmeleri için vardiyalar halinde 7/24 çalışma yürüttüklerini belirten iş makinesi operatörü Fatih Kuşman, "Şu anda yüksek kesimlerde yer yer 3 ile 1 metre kalınlığında kar var. Ama biz zorlu coğrafyaya rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizi şu anda en çok etkileyen durum tipi. Olumsuzluklara rağmen çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Van'da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı KAHRAMANMARAŞ - Kardan kapanan 112 mahalle yolu ulaşıma açıldı KAHRAMANMARAŞ - Kardan kapanan 112 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Büyükşehir Belediyesi, kar, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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