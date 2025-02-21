Van'da 69 Düzensiz Göçmen Yakalandı

(VAN) - Van'ın Muradiye ilçesinde bir tırın dorsesinde 69 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 5 kişise gözaltına alındı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorsesinde arama yapıldı. Ünseli Mahallesi'nde tespit edilen tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada tırın dorsesinde 69 düzensiz göçmeni yakaladı.
Olayla ilgili aralarında tır şoförünün de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
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