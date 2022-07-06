Van'da bayram öncesi sıkı denetim - Son Dakika
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Van'da bayram öncesi sıkı denetim

06.07.2022 16:14

Van'da bayram öncesi sıkı denetimVAN Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki tatlı ve pastane imalathanelerini denetlerken, son kullanma tarihi geçen çok sayıda ürüne ise el konuldu.

Van'da bayram öncesi sıkı denetim

VAN Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki tatlı ve pastane imalathanelerini denetlerken, son kullanma tarihi geçen çok sayıda ürüne ise el konuldu.

Halk sağlığını korumak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdüren büyükşehir zabıtası, bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, bu ürünleri bulunduran ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere de cezai işlem uygulandı. Denetimlerde son kullanma tarihleri başta olmak üzere hijyen, önlük, eldiven ve bone kullanımı, iş yeri temizliği, araç ve gereçlerin temizliğinin yanı sıra gramaj gibi konular titizlikle kontrol edildi.

"Vatandaşlarımızın hijyenik gıdaya ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz"

Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, halk sağlığını tehdit eden konuların önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bayram nedeniyle kent genelinde denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Çetin, "Yapılan denetimlerde şunu gördük. Ne kadar denetimlerimizi sıklaştırırsak, işletmelerimiz de o kadar kendilerine çeki düzen veriyorlar. Bizler de bunun farkında olduğumuz için denetimlerimizi sürekli hale getirdik. Bu işletmemiz oldukça iyiydi. İnşallah diğer işletmelerimiz de bu hassasiyeti gösterirler. Bayram üstü vatandaşlarımızın hijyenik gıdaya ulaşması için bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Denetimlerimiz sürecek. Ayrıca Kurban Bayramı nedeniyle kente çok sayıda noktada kurban satışları da yapılıyor. Bunlarla ilgili de denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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Van'da bayram öncesi hasta ve yaşlılara evde berber hizmeti Van'da bayram öncesi hasta ve yaşlılara evde berber hizmeti
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da bayram öncesi sıkı denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da bayram öncesi sıkı denetim - Son Dakika
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