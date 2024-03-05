Van'da camiler Ramazan öncesi temizleniyor - Son Dakika
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Van'da camiler Ramazan öncesi temizleniyor

Van\'da camiler Ramazan öncesi temizleniyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde Ramazan ayı öncesinde temizlik çalışmaları başlatıldı. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

05.03.2024 16:10  Güncelleme: 16:15
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Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde Ramazan ayı öncesinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ramazan ayında vatandaşların ibadet yeri olan camilerin daha temiz ve hijyenik olması için camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekiplerce cami ve mescitlerde kapsamlı olarak yürütülen temizlik çalışmalarında cami içindeki halılar süpürülüyor, kapı ve camlar itinayla siliniyor. Temizlik çalışmaları çerçevesinde başta merkez mahalleler olmak üzere ilçe genelinde bulunan tüm camilerin iç ve dış mekan temizliği düzenli olarak yapılıyor.

Cami içini baştan sona en ince ayrıntısına kadar özveriyle temizleyen ekipler, temizlik sonrası arkalarında gül kokulu camiler bırakıyor. Ekipler, camilerin sağlıklı ve hijyenik olması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.

Yukarı Nurşin Cami'nin cemaat açısından kalabalık olduğunu dile getiren cami imam hatibi, İpekyolu Belediyesi ekiplerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da camilerini Ramazan ayına hazırladığını kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

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