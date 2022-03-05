Van'da engelliler 'İyilik-19' etkinliğinde yeteneklerini sergiledi - Son Dakika

Van'da engelliler 'İyilik-19' etkinliğinde yeteneklerini sergiledi

VAN - Van'da korona virüsün engelli bireylerde oluşturduğu olumsuzlukları gidermek amacıyla bir araya gelen engelli çocuklar, düzenledikleri 'İyilik-19' etkinliğiyle hünerlerini sergiledi.

Van'da 'İyilik Haftası' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi engelli çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Van Feqiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Özel Ulaş Başar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Bölge Tiyatrosu ve Dünyayı İyilik Kurtaracak ekibi tarafından "Virüs mutasyona uğradı, sevgiyle bulaşıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Elde edilen gelirin özel gereksinimli çocuklara bağışlanacağı etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konuya ilişkin konuşan proje sorumlusu Neslihan Erdoğan, 'İyilik-19' etkinliklerinin korona virüsün oluşturduğu psikolojik çöküntüyü onarmak için düzenledikleri bir organizasyon olduğunu belirtti. Etkinlik kapsamında özel gereksinimli çocukların yeteneklerini sergileyeceğini ifade eden proje sorumlusu Erdoğan, "Özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesi ve yeteneklerini sergilemeleri açısından burada tiyatro, şiir, dans ve şarkılar söyleyecekler. Programdan gelen gelirle diğer özel gereksinimli arkadaşlarına maddi sağlayacaklar. Bu 3 haftalık bir çalışma oldu. Herkes çok heyecanlı ve çocuklar çok mutlu oldu. Umarım bu program diğer özel gereksinimli çocuklara da örnek olur ve onlar da özgüvenlerini kazanırlar. Dünyayı iyilik kurtaracak" dedi.