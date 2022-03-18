Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor - Son Dakika
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Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

18.03.2022 15:48
Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı sürüyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı sürüyor. Program kapsamında bu hafta aile kavramı anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı. Bu haftaki programda Van İl Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosu Üyesi Elif Bilen, kadınlara seminer verdi. Seminerde, evlilik öncesi ve evlilik aşamasında önemsenmesi gereken durumlara değinilerek, aile kavramı, ailede sevgi, saygı ve merhamet temaları işlendi. Yuva kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler verilerek, toplumda kadın ve ailenin önemine vurgu yaptı.

Oldukça verimli geçen seminer karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi. - VAN

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Büyükşehir Belediyesi, DOST Partisi, Emin Bilmez, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor - Son Dakika


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