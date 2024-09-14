Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı - Son Dakika
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Yerel

Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı

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Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı. Takıları 4 saatte 20 kişinin saydığı öğrenildi.

14.09.2024 10:45  Güncelleme: 12:05
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Van'daki Gevdan Aşireti Kanat Önderi Şehmuz Işık'ın oğlu Ömer Işık, Mizgin Işık ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 6 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreninde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı.

DAMADA 15 MİLYON TL, GELİNE 2 KİLO ALTIN TAKILDI

2 ton etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. 4 saat süren ve yaklaşık 20 kişinin saydığı takı töreninin sonunda damada 15 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı. Toplanılan paralar bavullara konularak taşınırken, takı töreninin ardından yüzlerce kişi halay çekti.

Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı

"PARA ÖNEMLİ DEĞİL"

Düğün törenine ise sosyal medya ve televizyonlarda sürekli boy gösteren Tıvorlu İsmail de katılım sağladı. Düğün töreni sonunda açıklamada bulunan toy büyüğü iş adamı Veysel Ürüm, düğüne katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Paranın önemli olmadığını, birlik beraberliğin önemli olduğuna değinen damadın babası Gevdan Aşireti Kanaat Önderi Şehmuz Işık, "Siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten onur duydum. Para önemli değil, önemli olan sizin gelmeniz, sizin dostluğunuzdur. Birlik ve beraberliğimizi paylaştığınız için hepinize minnettarım. Takı töreninde toplanılan paralar aşiretler arasındaki yardımlaşmadır, dayanışmadır" dedi.

Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı

Damada 15 milyon TL para takıldığını söyleyen damadın abisi Cigerhun Işık ise "Düğünümüze uzaktan ve yakından, yurtdışından katılım sağlayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Düğünümüze yaklaşık 6 bin davetli katıldı. Küçükbaş hayvandan oluşmak üzere 2 ton et kestik. Damadımıza yaklaşık 15 milyon TL takıldı. Geline de 2 kilo altın da takıldı" diye konuştu.

Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Magazin, Yerel, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • muhsin Şahin: Paranın nereden geldiği, kaynağı önemli...kaçakçılığın envai çeşidinin olduğu bir bölge 152 26 Yanıtla
  • Ali boz: gevdan aşiretini bilirim.demokratik, çağdaş, yardımsever bir asirettir. 22 132 Yanıtla
  • Murat Avci: kara para bol, sınırı denetleyen mi var bizde niye yok.. 110 23 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Allahtan para saymayı biliyorlar :) 75 31 Yanıtla
  • Yasin Oruç: para aklanıyor 62 8 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: Ama elektrik kaçak. önce bunları incelemeye alın 48 9 Yanıtla
  • Fatih Kabaca: Helal haram bir birine karışmış. Madem doğudaki aşiret düğününde bu kadar para toplanıyor, bu aşiret ağaları neden yoksula gerekli yardımı yapmayıp insanların yoksulluk içinde hayatını idame ettirmesine göz yumuyorlar. Allah o kadar malı mülkü gösteriş yapsınlar diye mi yoksa yoksulla paylaşsın diye mi vermiş onlara. Onlar orda her türlü yolsuzluğu kaçakçılığı yapsın biz ise burda onların da vermediği vergiyi ödeyerek mücadeleye devam edelim. Kulun adaleti ancak bu kadar olur ama biz Allah'ın adaletini bekliyoruz. 47 5 Yanıtla
  • astronot marslı: herkes birbirine taktigi icin aslinda kimse kazanmio mantikli dusunun 35 11 Yanıtla
  • Murat Itibar: ne rden geliyor bu değirmenin suyu helal mi acama ???????? 33 5 Yanıtla
  • Ayhan gundogmus: masallah 13 24 Yanıtla
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