Van'da Kar Yağışı 560 Yolu Kapadı

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Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle 560 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale'de 52, Çaldıran'da 41, Edremit'te 1, Çatak'ta 100, Erciş'te 144, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 54, Muradiye'de 15, Özalp'te 33 ve Saray'da 4 olmak üzere 263 mahalle ve 297 mezra toplam 560 yerleşim yolu kapandı. Bahçesaray ve Çatak ilçesine bağlı birçok mahallenin yolu yaklaşık üç aydır kapalı.

Belediyenin sorumluluğundaki yaklaşık 5 bin kilometrelik yol ağında 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütüyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde kar yağışı etkili olmazken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.