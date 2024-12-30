Haber: İshak Kara
(VAN)- Van'ın Tuşba ilçesinde akşam saatlerinde Toprakkale Seyir Tepesi'ne çıkan 23 kişi ve 3 araç kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları, büyükşehir belediyesi ekipleri kurtardı.
Van'da 2 gündür ara ara devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde Toprakkale Seyir Tepesi'ne çıkan yurttaşlar, yollarda oluşan buzlanma ve kar yağışı nedeniyle burada mahsur kaldı.
Araçları yoldan çıkan yurttaşlar, durumu Van Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyonu ekiplerine haber vererek yardım istedi. Yardım isteyen yurttaşlar, belediye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
Son Dakika › Yerel › Van'da Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle 23 Kişi Mahsur Kaldı - Son Dakika
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