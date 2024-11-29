Van'da Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Van'da Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

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Van Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışı sonrası kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. 270 araç ve 618 personelle yürütülen çalışmalarla, 158 yerleşim yeri yolu ulaşıma kazandırıldı.

29.11.2024 14:26  Güncelleme: 14:37
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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını tek tek ulaşıma açıyor. Kent genelinde 270 araç ve 618 personel ile yürütülen karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Van'da etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yoğun bir mesai harcayarak, kent merkezi ve kırsalda karla mücadele çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca grup mahalle yolunda kar temizleme çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonucu Ortanca, Köşebaşı, Gövelek, Değirmenarkı, Arıtoprak  ve Karakoç mahalleleri ile bağlı mezraların yolları ulaşıma açıldı.

158 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı

Ayrıca ekipler, iki günlük çalışma ile kent merkezindeki ana ve ara arterlerde çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayarak, hayatın normale dönmesini sağladı. Kırsalda ise yapılan yoğun çalışma neticesinde 158 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı. Öte yandan ekipler, kent merkezinde kar temizleme çalışmaları gerçekleştirirken, kırsalda ise ulaşıma kapalı olan iki mezra yolu ile daha önce ulaşıma açılan yollarda genişletme çalışması yapıyor.

Van\'da Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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