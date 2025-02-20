Van'da Karla Mücadele Ekipleri Ulaşımı Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Karla Mücadele Ekipleri Ulaşımı Sağladı

Geniş Video İzle

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından kapalı yolları açmak için harekete geçti. Ayrıca, hastalanan bir vatandaşı kurtarma çalışmaları da yapıldı.

20.02.2025 21:40  Güncelleme: 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN) Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsalda etkili olan kar yağışının ardından harekete geçerek, ulaşıma kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Belediye ayrıca Çatak ilçesi Korulu Mahallesi Sığırcık Mezrasında rahatsızlanan Ceylan Nar isimli vatandaşın imdadına yetişti.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımıza bağlı karla mücadele ekipleri, kentin kırsal ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası çalışma başlattı. Ekipler, Bahçesaray'da 19 Mahalle, 52 mezra, Başkale'de 1 mahalle ve 1 mezra, Çaldıran'da 10 mahalle ve 7 mezra, Çatak'ta 22 mahalle ve 78 mezra, Erciş'te 11 mahalle ve 3 mezra Gevaş'ta 10 mahalle ve 10 mezra ve Gürpınar ilçesinde 9 mahalle ve 31 mezra olmak üzere 82  mahalle ve 182 mezra yolunda karla mücadele çalışması yapıyor. Ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yeniden açılması için hummalı bir çalışma yürüten ekiplerimiz, ayrıca yolda mahsur kalan çok sayı araç ve vatandaşı da kurtardı.

Belediyeden hasta kurtarma çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Çatak ilçesi Korulu Mahallesi Sığırcık Mezrasında rahatsızlanan Ceylan Nar isimli vatandaşın imdadına yetişti. Çatak İlçesi Korulu Mahallesi Sığırcık Mezrasında rahatsızlanan Ceylan Nar isimli vatandaşın yakınları durumu 112'ye bildirdi. Yolun kapalı olması nedeniyle karla mücadele ekiplerimizden yardım istendi. Kısa sürede mahalle yolunda çalışma başlatan ekiplerimiz yaklaşık 3 saatlik çalışma ile ambulansın mezraya ulaşmasını sağladı. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

Van Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Sağlık, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Karla Mücadele Ekipleri Ulaşımı Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
12:47 Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
12:10 Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu Nur Viral utancından yüzünü kapattı Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
12:09 Dikkat sizin de cebiniz yanabilir İzmariti yere atıp ceza yedi Dikkat sizin de cebiniz yanabilir! İzmariti yere atıp ceza yedi
11:59 ABD’de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona’da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti ABD'de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona'da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
11:59 Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay
11:56 e-Devlet’ten yeni hizmet Resmi Gazete’de yayımlandı e-Devlet'ten yeni hizmet! Resmi Gazete'de yayımlandı
11:54 Mehmet Ali Erbil’in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:34:39. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da Karla Mücadele Ekipleri Ulaşımı Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.