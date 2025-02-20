Van'da Karla Mücadele Ekipleri Ulaşımı Sağladı

Yerel

(VAN) Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsalda etkili olan kar yağışının ardından harekete geçerek, ulaşıma kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Belediye ayrıca Çatak ilçesi Korulu Mahallesi Sığırcık Mezrasında rahatsızlanan Ceylan Nar isimli vatandaşın imdadına yetişti.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımıza bağlı karla mücadele ekipleri, kentin kırsal ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası çalışma başlattı. Ekipler, Bahçesaray'da 19 Mahalle, 52 mezra, Başkale'de 1 mahalle ve 1 mezra, Çaldıran'da 10 mahalle ve 7 mezra, Çatak'ta 22 mahalle ve 78 mezra, Erciş'te 11 mahalle ve 3 mezra Gevaş'ta 10 mahalle ve 10 mezra ve Gürpınar ilçesinde 9 mahalle ve 31 mezra olmak üzere 82 mahalle ve 182 mezra yolunda karla mücadele çalışması yapıyor. Ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yeniden açılması için hummalı bir çalışma yürüten ekiplerimiz, ayrıca yolda mahsur kalan çok sayı araç ve vatandaşı da kurtardı.

Belediyeden hasta kurtarma çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Çatak ilçesi Korulu Mahallesi Sığırcık Mezrasında rahatsızlanan Ceylan Nar isimli vatandaşın imdadına yetişti. Çatak İlçesi Korulu Mahallesi Sığırcık Mezrasında rahatsızlanan Ceylan Nar isimli vatandaşın yakınları durumu 112'ye bildirdi. Yolun kapalı olması nedeniyle karla mücadele ekiplerimizden yardım istendi. Kısa sürede mahalle yolunda çalışma başlatan ekiplerimiz yaklaşık 3 saatlik çalışma ile ambulansın mezraya ulaşmasını sağladı. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.