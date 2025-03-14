Van'da Market Denetimleri Sıkılaşıyor - Son Dakika
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Van'da Market Denetimleri Sıkılaşıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, gıda güvenliği ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde marketlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son kullanma tarihleri, hijyen belgeleri ve ürün etiketleri kontrol edildi.

14.03.2025 14:00
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Van'da marketlere kapsamlı denetim

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Tarım il Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü çalışmalarla, kent genelindeki marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Çevre ve insan sağlığına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yürütülen denetimlerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, çalışan personelin hijyen belgeleri, işyeri genel temizliği, ürün etiket fiyatı ve gramajı ile yerli üretim logosunun bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konularak imha edildi. Ayrıca, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanarak ekipler tarafından uyarılarda bulunuldu. Halk sağlığını korumak ve tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla denetimlere aralıksız bir şekilde devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika

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