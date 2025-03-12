Van'da Nevruz Kutlaması Çağrısı

(VAN) - Van Nevruz Tertip Komitesi, 19 Mart'ta, "Özgürlük İçin Demokratik Toplum Nevruzu" adıyla Van'da düzenlenecek kutlamalara katılım çağrısı yaptı.

Van Nevruz Tertip Komitesi'nce, "Özgürlük İçin Demokratik Toplum Nevruzu" adıyla 19 Mart'ta Van'da düzenlenecek kutlamalarla ilgili Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Örgütü binası önünde açıklama yapıldı.

Açıklamayı okuyan Figen Çolakoğlu, şunları söyledi:

"İçinden geçtiğimiz 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' sürecinde bu yıl nevruz kutlamaları tarihi bir anlam taşımaktadır. 27 Şubat tarihinde kamuoyuna yansıyan Sayın Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısı, ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın genelinde onurlu bir barış çağrısına dönüşmüş durumdadır. Nevruz kutlamaları bu onurlu barış çağrısının halklaşma alanı olacaktır. Van'da 19 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da 'Özgürlük İçin Demokratik Toplum Nevruzu'nu Van Kalesi'nin yanında, tarihi nevruz alanında tüm halkımızla birlikte kutlayacağız. Tüm halkımızı, demokratik bir toplum ve özgürlük için Van'daki nevruza davet ediyoruz."