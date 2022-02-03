Üye Girişi
Van'da Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika

Van'da Regaip Kandili idrak edildi

03.02.2022 22:07
Van'da Regaip Kandili idrak edildi

Vanlılar, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nde camilere akın etti.

Vanlılar, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nde camilere akın etti.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından Yukarı Norşin Camii'nde bir program düzenlendi. Camilere akın eden Vanlılar, geceyi namaz ve dualarla idrak etti. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından konuşan Van İl Müftü Yardımcısı Abdulselam Özdere, üç ayların başlangıcının habercisi olan mübarek Regaip Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Üç aylar ve kandil gecelerinin Müslümanlar için bir fırsat olduğunu hatırlatan Özdere, kandilin tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Gecede ellerini semaya açan vatandaşlar bol bol dua ederken, cemaat yatsı namazının ardından camiden ayrıldı. - VAN

Van'da Regaip Kandili idrak edildi
Van'da Regaip Kandili idrak edildi
Van'da Regaip Kandili idrak edildi
Van'da Regaip Kandili idrak edildi
Van'da Regaip Kandili idrak edildi
Van'da Regaip Kandili idrak edildi
Van'da Regaip Kandili idrak edildi
Van'da Regaip Kandili idrak edildi
Van'da Regaip Kandili idrak edildi

YORUMLAR
500

Regaib Kandili, Namaz, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:09 Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:16:57. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement