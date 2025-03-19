Van'da Sazlık Alanda Yangın Söndürüldü

Van'da sazlık alanda yangın
VAN - Van'ın Gevaş ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Gevaş Devlet Hastanesi civarında bulunan sazlık alanda meydana. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
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