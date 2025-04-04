Van'da Sazlık Yangını Korkuttu - Son Dakika
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Van'da Sazlık Yangını Korkuttu

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Van Gölü sahilindeki sazlık alanda çıkan yangın, kuş ve canlıların yaşamını tehlikeye soktu.

04.04.2025 00:25
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Haber: İshak Kara

(VAN)- Van'ın Gevaş ilçesinin Van Gölü sahilindeki sazlık alanda çıkan yangın korkuttu. Göründü Köyündeki sazlıkların yakılması binlerce kuş ve canlının yaşamını tehlikeye soktu. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için önlem alındı.

Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve başta flamingolar olmak üzere bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Göründü Sulak alanında çıkan yangın korkuya neden oldu. Van Gölü'nün yakınındaki Gevaş ilçesindeki Göründü Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan büyük yangın söndürmek için çalışma başlatıldı.

Bölgede dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı sazlık alana müdahale eden ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için önlem aldı. Onlarca kuş türünün barındığı sazlık büyük oranda zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Van Çevre Derneği Başkanı Ali Kalçık, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansına şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her sene yaşadığımız vahşeti bu sene yine yaşamış olduk. Bugün yine başlamış olan Dilkaya ve Göründü sazlıklarının yakılması gerçekten bir evlat acısı kadar acı veren durumdur. Ama maalesef yetkililerin ve ilgililerin pekte umurunda değildir. Burada bir çağrıda bulunuyorum. Parayla pullan alamayacağımız bu kadar değerli varlıklarımıza, yol yapılmasına, imara açılmasına, tarım alanı veya herhangi bir amaca açılmasına asla müsaade edilmemelidir. Bir yola tarım alanına sahip olabiliriz ama sazlık ve sulak alanlara herhangi bir uygulama yapmak yapmış olan en büyük olumsuzluktur. Bu bölgeye yapılmış en büyük zarardır. Bu bağlamda yetkililere bir daha çağrı yapıyoruz. Bu kadar önemli bir değerimizi göz bebeğimiz gibi korumamız gerekiyor. Buradaki bütün vatandaşların bu hassasiyetle olmaları gerekiyor. Doğaya ve eko kırım suçu işleyenlerinde ciddi şekilde cezalandırılıp caydırıcı özellikler olması ve bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor."

Kaynak: ANKA

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